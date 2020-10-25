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«Секрет для всех женщин»: Васильев назвал модный оттенок, который освежает и идет всем

Историк моды дал свои ценные советы в эфире Первого канала.

«Секрет для всех женщин»: Васильев назвал модный оттенок, который освежает и идет всем
Александр Васильев. Фото: Global look press

Ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев посоветовал прекрасной половине человечества присмотреться к актуальному в настоящий момент мандариновому оттенку оранжевого. По мнению эксперта, это универсальный тон, который благотворно влияет на внешность любой дамы.

«Этот оттенок оранжевого не может не идти, потому что он всегда дарит хороший цвет лицу. Хочу сказать секрет для всех женщин: когда вы в теплых тонах, вы выглядите свежо и здорово», — заметил историк моды.

Модный мандариновый оттенок
Модный мандариновый оттенок. Кадр из «Модного приговора»/Первый канал

Эвелина Хромченко поддержала коллегу, заметив, что синий цвет хорошо сочетается с оранжевым. А продемонстрированную на подиуме сумочку, можно носить просто на плече или, отстегнув ремешок, как клатч.

Пришла в восторг от эффекта мандаринового цвета и героиня проекта Элла, примерившая стильный комплект.

«Просто супер! Креативно, интересно и мне идет», — заметила она.

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