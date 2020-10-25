«Спасибо за вашу любовь»: Азиза показала редкие кадры со своими бойфрендами из личного архива

Певица Азиза, которой по праву можно присвоить статус заслуженной сбежавшей невесты обнародовала редкие кадры из личного архива. В ролике, который она собрала из домашних фото- и видеокадров она показывает отношения с тремя разными мужчинами.

«Игорь Малахов, Олег Бескровный, Александр Бродолин. Спасибо за вашу любовь», — написала она в личном блоге.

На видео Азизу ее поклонники увидели в свадебном платье и с колечком, однако артистка ни разу так и не вышла замуж. Она носила под сердцем ребенка от Игоря Малахова, но в роковую ночь, когда убили Талькова, Азиза потеряла его, и их любовь сошла на нет.

С композитором Олегом Бескровным певицу связывали длительные дружеские отношения. И когда она рассталась в питерским бизнесменом Александром Бродолиным, звезда решила пересмотреть их связь, согласившись выйти за него замуж. Однако практически перед самой свадьбой отказалась идти под венец, сославшись на то, что все еще любит жителя Северной столицы.

За Бродолина, роман с которым начинался как курортный на Кипре, артистка собиралась выйти замуж несколько лет, приобрела далеко не одно свадебное платье, но тоже отказалась от этого союза. Причин тому было несколько и одна из них – нежелание никого из них покидать свое место жительства (Питер и Москву).

Последнего жениха Давида Григоряна, ради свадьбы с которым Азиза разорилась на платье-комбинезон в 11 млн рублей, любимица публики и вовсе решила не включать в клип. Возможно, не посчитала, что он на самом деле любил ее. Напомним, женщина оставила своего возлюбленного, когда все предсвадебные хлопоты были уже на финише – сшиты наряды, заказан банкет, приобретены изысканные продукты вроде черной икры. Конфликт между влюбленными произошел из-за ревности – исполнительница хита «Милый мой, твоя улыбка» узнала, что ее мужчина флиртовал с участницей телепроекта «Дом-2» Яной Шафеевой и не смогла простить ему этого поступка. Жених при этом до конца был уверен, что это несерьезно.