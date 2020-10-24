«И это в Большом?!»: зрители пришли в ужас от скандальной постановки с мужем Анны Нетребко

Анна Нетребко еще недавно лежала в больнице. Оперная артистка заразилась коронавирусом, поэтому вынуждена была отменить концерты. Это произошло во время ее гастролей в Москве. Певица этой осенью успела оправится после вируса, побывать у родных в Краснодаре, выступить впервые после выписки в Милане и вновь вернуться в Россию уже с мужем Юсифом Эйвазовым. Накануне он выступил в Большом театре в рамках оперы «Манон Леско».

Муж Нетребко исполнил главную партию. Певица поддерживала его, наблюдая из ложи. Она облачилась в силуэтное платье миди с узором. Обычно артистка привлекает внимание своими стильными луками, но на этот раз зрители принялись обсуждать скандальную постановку, в которой также участвует культуристка, которая даже в одежде не может скрыть мускулов. Не все поняли замысел режиссера и пришли в ужас от увиденного.

«Идея такова, что на пароход в Америку здесь отправляют всех тех кто отличается от обычного общества — этим самым становясь преступниками», — пояснила одной их подписчиков Анна. Однако даже этого не остановило шквал критики в адрес постановки. «Фу, какой ужас! Приятно, что Анне хватило ума не участвовать в этой постановке», «Если често не много не готов смотреть амбалов в женском обличии… в Большом», «Что вообще за похабщина??? Так испортить голоса!! Моя бабушка в гробу перевернулась», «И это в Большом?!», «Совсем уже деградировали!», «Вот когда я рада, что нет денег, чтобы сходить в театр. Ничего не потеряла. Грустно все это», — стали писать подписчики.

Сама Нетребко отметила, что участвовала в премьерных показах оперы и будет рада в будущем вернуться к этой постановке. Напомним, что она самая титулованная и знаменитая российская оперная певица. Она не пела в Большом театре до того, как ей предложили роль в опере, где звучит музыка итальянец Джакомо Пуччини. Впервые музыкант показал оперу в Турине в феврале 1893 года и успех был ошеломительный.