Папина копия: Прилучный запечатлелся с 4-летней дочкой Муцениеце

В этом году Мие исполнилось 4 года.

В начале 2020-го одна из самых красивых пар российского кинематографа объявила о разводе. Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке девять лет и родили двоих детей – сына Тимофея и дочку Мию. Сейчас они живут с мамой, но и папа принимает активное участие в их воспитании. В своем Instagram Павел поделился снимком с 4-летней девочкой. Мнения фанатов разделились. Одни считали, что ребенок похож на маму, другие – на папу.

«Маленькая Агата – одно лицо. Папина дочка. Вы такие чудесные. Похожа все-таки на папу», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что разводом завершился и продолжительный брак еще одной звездной семьи. Этим летом о расставании заявили шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус. У пары растет дочь Настя.