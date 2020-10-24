Адвокат потерпевших в ДТП с Ефремовым отреагировал на пожелания смерти от сестры актера

Анастасия Ефремова, старшая сестра известного артиста Михаила Ефремова, опубликовала гневную запись на своей странице Facebook, адресованную адвокатом семьи Захаровых. В посте театральный критик встала на защиту своего брата и обрушила шквал проклятий на Добровинского и его коллег.

«Вряд ли кого-то так ненавидела, как эту мерзейшую четверку. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме», — написала сестра артиста.

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Позднее Ефремова удалила запись, но в интернете остались скриншоты. В интервью 5tv.ru адвокат семьи погибшего прокомментировал пожелания смерти от родственницы актера.

«Я ее понимаю, Бог ее простит. Я с ней никогда в жизни не общался», — сдержанно ответил Добровинский.

Также адвокат подчеркнул, что родственница Ефремова, вероятно, спутала функции защитника семьи Захаровых с самим судом.

«Она, очевидно, путает меня с судом. Не я же вынес приговор ее брату. Но, видимо, кто-то должен в ее глазах быть ответственным. Пусть это буду я, я не спорю», — сказал Добровинский.

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову, виновному в «пьяном» ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров: вместо 8 лет лишения свободы в колонии ему назначили 7,5 лет.