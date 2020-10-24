«Массажист недорого»: Пригожин нашел новый способ «заработка»

В скором времени Валерия впервые станет бабушкой. Наследника ей подарит младший сын Арсений и его избранница Лиана. Накануне такого важного события певица с мужем Иосифом Пригожиным решила насладиться теплым морем и ярким солнцем в Дубае. Звездная семья делится в своем Instagram яркими снимками с курорта, при этом не забывает и о своем здоровье. На днях продюсер уже показывал, как они занимаются спортом в фитнес-зале. Результат тренировок пара закрепляет массажем.

«Массажист недорого», — подписал фото Пригожин.

Напомним, что недавно продюсер вновь поднимал тему бедственного положения всех артистов, которое произошло из-за карантина. Его поддержали и другие известные музыканты, включая Виктора Дробыша и Льва Лещенко. По мнению Пригожина за эти несколько месяцев представители шоу-бизнеса потеряли крупные суммы денег из-за несостоявшихся концертов.