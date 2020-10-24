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Звездный гость

«Маленькие радости»: Решетова повеселилась с сыном от Тимати в осеннем саду

На днях Ратмир отметил свой первый праздник - ему исполнился годик.

«Маленькие радости»: Решетова повеселилась с сыном от Тимати в осеннем саду
Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Недавно сыну Анастасии Решетовой и Тимати – Ратмиру исполнился год. На первом юбилее звездного мальчика собрались самые близкие, за исключением бабушки Симоны. Как позже объяснила мама рэпера, она пропустила торжество по уважительной причине – в тот день был концерт у дочери Тимати от Алены Шишковой.

Своим фанатам Решетова объяснила, что зла на женщину не держит и продолжает жить полной жизнью. На этот раз Настя чудесно провела время в осеннем саду, где Ратмир задорно смеялся, качаясь на качели.

«Маленькие радости», — подписала видеоролик Решетова в своем Instagram.

Несколько дней назад модель выставила на продажу свою шикарную квартиру в одном из престижных районов Москвы. Недвижимость площадью 100 квадратных метров она приобрела всего несколько месяцев назад, но неожиданно решила найти жилье еще комфортнее.

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