«Маленькие радости»: Решетова повеселилась с сыном от Тимати в осеннем саду

Недавно сыну Анастасии Решетовой и Тимати – Ратмиру исполнился год. На первом юбилее звездного мальчика собрались самые близкие, за исключением бабушки Симоны. Как позже объяснила мама рэпера, она пропустила торжество по уважительной причине – в тот день был концерт у дочери Тимати от Алены Шишковой.

Своим фанатам Решетова объяснила, что зла на женщину не держит и продолжает жить полной жизнью. На этот раз Настя чудесно провела время в осеннем саду, где Ратмир задорно смеялся, качаясь на качели.

«Маленькие радости», — подписала видеоролик Решетова в своем Instagram.

Несколько дней назад модель выставила на продажу свою шикарную квартиру в одном из престижных районов Москвы. Недвижимость площадью 100 квадратных метров она приобрела всего несколько месяцев назад, но неожиданно решила найти жилье еще комфортнее.