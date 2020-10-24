Миллионы воздушных поцелуев: Лобода поделилась кадрами активного отдыха

Недавно Светлана Лобода отметила свой 38-й день рождения. Певица собрала близких друзей на вечеринке в одной из башен Дубая. Звезду поздравили многие знаменитости, в том числе Александр Ревва, Алан Бадоев, Олег Бондарчук, Игорь Гуляев и другие.Сейчас артистка продолжает отдыхать на юге и ежедневно делится с поклонниками моментами отпуска в своем микроблоге.

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Судя по всему, Лобода не любит целыми днями нежиться на пляже: певица опубликовала видео, на котором смело оседлала велосипед и поехала рассекать побережье. Проезжая мимо камеры, исполнительница хита «Суперзвезда» отправила множество воздушных поцелуев то ли поклонникам, то ли оператору, который остался за кадром.

Для активного отдыха певицы выбрала мини-шорты, черный спортивный лиф, цветастую рубашку и белые кроссовки. Лобода собрала волосы в низкий пучок и надела очки трендовой геометрической формы.

После велопрогулки знаменитость отправилась на променад греться под жарким солнцем среди пальм.