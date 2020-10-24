«Википедия врет»: Асмус рассказала о своей фамилии

В юные годы Кристина Асмус профессионально занималась спортивной гимнастикой и даже стала кандидатом в мастера спорта. Но однажды увидела Наталию Орейро в сериале «Дикий ангел» и решила стать актрисой. Задуманное реализовала спустя несколько лет.

И примерно накануне совершеннолетия решила взять мамину фамилию – Асмус. До этого момента ее знали как Мясникову. Вопрос фамилии интересовал и фанатов актрисы. На него Кристина дала ответ в своем микроблоге, отметив, что у нее немецкие корни по маминой линии.

«Фамилия Асмус – мамина, которая всю жизнь носила только ее. Википедия нагло врет. Я взяла мамину фамилию лет 15 назад», — написала Асмус.

Напомним, что этим летом Кристина и Гарик Харламов объявили о разводе. У пары растет дочь Настя, которая в этом году пошла в первый класс. Правда, ей родители еще не сообщили о своем решение, чтобы не травмировать детскую психику.