«Аня любила в 4-5 утра потанцевать в животе»: Савичева показала, как выглядела за месяц до родов

Певица Юлия Савичева в Instagram разместила снимок, который был сделан за месяц до ее родов в 2017 году. На фотографии она запечатлена со своим мужем музыкантом Александром Аршиновым.

Как отметила звезда, тогда летом 2017 года, она вместе с мужем и свекровью поехала отдыхать к океану. Певица сказала, что мечтала скорее родить. Сама она занималась в те дни дыхательной гимнастикой, покупала детские вещи. Шопинг тогда для нее казался тяжелым занятием.

«Помню, как Аня любила в 4-5 утра потанцевать у меня в животе. Тогда я начинала петь ей колыбельную, которую написал мой муж, и наглаживать живот. Сейчас она уже такая большая, и теперь сама поет мне эту песню перед сном. Сердце мое замирает. Это невероятно трогательно». Юлия Савичева

Напомним, что Юлия Савичева вышла замуж за Александра Аршинова в 2014 году. Спустя три года на свет появилась их дочь Аня. Не так давно певица начала показывать широкой общественности своего ребенка.