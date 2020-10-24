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Осенние мотивы: Михайловская устроила фотосессию с сыном от Каратаева

В этом году мальчику исполнилось 5 лет.

Осенние мотивы: Михайловская устроила фотосессию с сыном от Каратаева
Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская воспитывает сына Мирона от актера Тимофея Каратаева. В этом году мальчику  исполнилось пять лет. С ним актриса решила устроить осеннюю фотосессию. А роликом со съемок поделилась в своем Instagram.

Анна с сыном позировали в нескольких образах. Для первой части фотосессии актриса выбрала платье с расклешенной юбкой в «зверином» стиле. На плечи накинула дубленку, а образ дополнила шляпой винного оттенка. В тон ей подобрала и высокие сапоги на каблуке. Для второй части, которая прошла в парке, Михайловская выбрала куртку модного горчичного цвета и светлые джинсы. Мирон тоже успевал переодеваться — он появлялся в шапках с пушистыми помпонами разных цветов.

«Замечательные! Счастья вам!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что с актером Каратаевым Анна развелась в 2018 году. Хотя до этого времени пара уже не жила вместе некоторое время. Позже актриса объявила о новом романе. Избранником Михайловской стал  бизнесмен Кирилл Шокотько.

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Анна Михайловскаямодная фотосессияОсенняя модаТимофей Каратаев