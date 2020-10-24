«Дома всегда вкуснее»: Николаева позировала на балконе в сапогах на «противотанковой платформе»

Телеведущая Елена Николаева в Instagram разместила серию снимков, на которых она запечатлена неизвестным фотографом на балконе. При этом пользователи обратили внимание на ее восхитительные сапоги.

«Лучший тест одежды по погоде — на балконе. Иногда, именно здесь я в итоге остаюсь на завтрак. Дома всегда вкуснее. Новый день». Елена Николаева

«Ой, кажется такую противотанковую платформу ваши ножки далеко не унесут», «Сапоги у вас, конечно, просто офигенские», «Вот это ножки!» «Красивые ножки. Я бы остановился на тротуаре, чтобы полюбоваться вами», «Сапоги утяжеляют вас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Николаева в ближайшее время должна выйти замуж за бизнесмена Игоря Вдовина. Это экс-супруг балерины и танцовщицы Анастасии Волочковой. Кстати, дочь звезды Ариадна живет не с мамой в особняке на Новой Риге, а с отцом и мачехой в центре столицы. Оттуда ей проще добираться до школы.