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«Желающих останутся единицы»: Шукшина прокомментировала противовирусные меры в театре

Актриса поделилась эмоциями по поводу новых правил посещения массовых мероприятий.

«Желающих останутся единицы»: Шукшина прокомментировала противовирусные меры в театре
Актриса Мария Шукшина. Фото: Кудрявов Борис/ЭГ

53-летняя актриса Мария Шукшина прокомментировала в своем микроблоге введение новых правил посещения театров. Артистка уверена, что меры безопасности отпугнут даже самых стойких зрителей.

«Даже карантин вводить не надо, обяжи всех брать qr-коды и предоставлять свои паспортные данные при покупке билета в театр, и желающих останутся единицы», — с сожалением заметила Шукшина.

Знаменитость анонсировала последний в этом году спектакль, назначенный на 31 октября, и назвала его образом «борьбы всего светлого со всей нечистью».

Актриса иронично подметила, что раньше для похода в театр «надо было соблюдать определенный dress-код, а теперь qr-код».

Шукшина напомнила, что в этом году пандемия сильно ударила по театру: Шукшиной удалось отыграть всего три спектакля.

В комментариях поклонники поддержали артистку и предложили альтернативные варианты жизни театра.

«Театр прекрасен, и мы выдержим многое, лишь бы он жил!», «Домашние театры нужно возвращать», «Придется возвращаться к театрам на открытом воздухе», — написали фанаты.

Ранее масочный режим комментировала звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова. По мнению артистки, соблюдать меры безопасности необходимо. К слову, экранный супруг артистки Андрей Гайдулян заболел коронавирусом.

Мария Шукшина
Актриса Мария Шукшина. Фото: instagram.com/shukshina_maria

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