«Ему бы полдома вернуть»: Воля сообщил о борьбе за квартиру между Харламовым и Асмус

Шоумен Павел Воля в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ подшутил над своим другом юмористом Гариком Харламовым, который, как известно, разводится с женой актрисой Кристиной Асмус.
В студию к комикам пришел блогер и возлюбленный певицы Ольги Бузовой Давид Манукян.
«Вот эти ваши вайны с Бузовой. Расскажи нам Дава. Каково это быть подкаблучником?» — спросил блогера и певца Павел Воля.
«Я мужчина, который любит свою женщину по-настоящему», — начал возражать Дава.
«Давай не будем при Харламове. Ему бы полдома вернуть».
Далее объектом насмешек снова стал Дава. Встал вопрос, кто моет посуду в доме Манукяна. Он или Бузова.
«Посуду моет домработница. Иногда Оля. У меня времени не хватает. У нас любовь. В отношениях — страсть. Я люблю свою девушку и не имею права говорить плохо о ней. И она не говорит ничего плохого про меня», — сказал Давид Манукян.
Напомним, что Ольга Бузова уже второй год встречается с Давидом Манукяном. При этом недавно между ними была ссора, которая, впрочем, завершилась примирением.