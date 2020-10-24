Больше не медвежонок: Бузова и Дава расстались?
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«Ему бы полдома вернуть»: Воля сообщил о борьбе за квартиру между Харламовым и Асмус

Шоумен жестоко подшутил над своим товарищем по шоу «Камеди Клаб».

«Ему бы полдома вернуть»: Воля сообщил о борьбе за квартиру между Харламовым и Асмус
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ подшутил над своим другом юмористом Гариком Харламовым, который, как известно, разводится с женой актрисой Кристиной Асмус.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

В студию к комикам пришел блогер и возлюбленный певицы Ольги Бузовой Давид Манукян.

«Вот эти ваши вайны с Бузовой. Расскажи нам Дава. Каково это быть подкаблучником?» — спросил блогера и певца Павел Воля.

«Я мужчина, который любит свою женщину по-настоящему», — начал возражать Дава.

«Давай не будем при Харламове. Ему бы полдома вернуть».

Павел Воля

Далее объектом насмешек снова стал Дава. Встал вопрос, кто моет посуду в доме Манукяна. Он или Бузова.

«Посуду моет домработница. Иногда Оля. У меня времени не хватает. У нас любовь. В отношениях — страсть. Я люблю свою девушку и не имею права говорить плохо о ней. И она не говорит ничего плохого про меня», — сказал Давид Манукян.

Напомним, что Ольга Бузова уже второй год встречается с Давидом Манукяном. При этом недавно между ними была ссора, которая, впрочем, завершилась примирением.

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Гарик ХарламовДавид МанукянКристина АсмусПавел ВоляШоу "Камеди клаб"