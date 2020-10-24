«Ему бы полдома вернуть»: Воля сообщил о борьбе за квартиру между Харламовым и Асмус

Шоумен Павел Воля в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ подшутил над своим другом юмористом Гариком Харламовым, который, как известно, разводится с женой актрисой Кристиной Асмус.

В студию к комикам пришел блогер и возлюбленный певицы Ольги Бузовой Давид Манукян.

«Вот эти ваши вайны с Бузовой. Расскажи нам Дава. Каково это быть подкаблучником?» — спросил блогера и певца Павел Воля. «Я мужчина, который любит свою женщину по-настоящему», — начал возражать Дава.

«Давай не будем при Харламове. Ему бы полдома вернуть». Павел Воля

Далее объектом насмешек снова стал Дава. Встал вопрос, кто моет посуду в доме Манукяна. Он или Бузова.

«Посуду моет домработница. Иногда Оля. У меня времени не хватает. У нас любовь. В отношениях — страсть. Я люблю свою девушку и не имею права говорить плохо о ней. И она не говорит ничего плохого про меня», — сказал Давид Манукян.

Напомним, что Ольга Бузова уже второй год встречается с Давидом Манукяном. При этом недавно между ними была ссора, которая, впрочем, завершилась примирением.