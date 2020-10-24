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Звездный гость

Давид Манукян показал татуировку с именем Ольги Бузовой на своем запястье

Блогер и певец стал гостем программы «Камеди Клаб».

Давид Манукян показал татуировку с именем Ольги Бузовой на своем запястье
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

Блогер Давид Манукян в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ продемонстрировал ведущим комикам Павлу Воле и Гарику Харламову свою татуировку с именем любимой девушки певицы и телеведущей Ольги Бузовой на запястье. Это вызвало шквал аплодисментов в зале. Все одобрили такой шаг Манукяна.

Запястье Давида Манукяна
Запястье Давида Манукяна. Фото: кадр из программы «Камеди Клаб»

«У нас сразу вопрос. Оля не ревнует тебя к руке?» — спросил у Давы Гарик Харламов.

«Вы решили меня сразу обос…ть?» — возмутился в шутку Дава, чем вызвал смех в зале.

Далее слово взял Павел Воля.

«Дава записывает активно в последнее время лирические треки. На самом деле ты крут. Полгода назад тебя никто вообще не знал. Молодец — Бузова», — заявил муж гимнастки Ляйсан Утяшевой.

Напомним, что Ольга Бузова уже второй год встречается с Давидом Манукяном. При этом недавно между ними была ссора, которая, впрочем, завершилась примирением. Влюбленные в будущем планируют сыграть свадьбу. Правда, когда пройдет торжество они пока не сообщали.

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Гарик ХарламовДавид МанукянОльга БузоваПавел ВоляШоу "Камеди клаб"