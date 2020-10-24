Певица Ханна поделилась фото со съемок вместе с дочкой и мужем

Знаменитость рассказала, как ведет себя малышка в непривычной обстановке.

29-летняя певица Ханна опубликовала в своем микроблоге фото с мужем и дочкой. Артистка рассказала, что у ее семьи прошел совместный съемочный процесс. В кадре был не только супруг певицы Павел Курьянов, но и двухлетняя дочь Адриана. По словам знаменитости, участие малышки в съемках превзошли все ожидания:

«Все прошло гораздо лучше, чем я думала, мы не стеснялись, не капризничали, а по максимум привлекали внимание, пели и даже строили шалаши прям на площадке», — делится с поклонниками Ханна.



Певица с любовью рассказала, что ей нравится наблюдать за своим ребенком в непривычной обстановке:

«Что-то внутри «просыпается», и перед нами уже другой человечек».

Для съемок вся семья выбрала тотал-блэк луки. Сама Ханна облачилась в кожаную водолазку и короткие шорты. Звезда дополнила образ банданой с принтом, плотными черными колготками и высокими ботинками на шнуровке. Генеральный директор Black Star Пашу также примерил монохромный аутфит, состоящий из черной футболки, джинсов и кроссовок, а также накидки с капюшоном. Маленькую Адриану родители нарядили в темную рубашку с цветочным принтом и брючки-клеш.

Поклонники осыпали комплиментами звездную семью. Фанаты отметили, что маленькая дочь Ханны и Пашу уже держится по-взрослому уверенно перед камерой: