«Им всем надо стать девочками»: Павел Воля дал совет, как артистам Black Star добиться успеха

Комик Павел Воля в эфире шоу «Камеди клаб» на канале ТНТ вместе со своим напарником Гариком Харламовым высмеяли артистов лейбла Black Star. В гости к шоуменам пожаловала певица Клава Кока, артистка популярного лейбла.

«Слушай, у тебя просмотров больше, чем у других артистов Black Star. Просто интересно, какого это тащить на себе остальных неудачников?» — задал ей вопрос Гарик Харламов.

«Просто мы знаем, какого тащить на себе остальных неудачников», — тут же добавил Павел Воля, намекая, судя по всему, на самого Харламова.

«Ах, вон оно что, ах, вон оно что», — сказал на это Харламов.

«Клава Кока со своим голосом, стилем. Всему Black Star надо взять с нее пример. Им всем надо стать девочками», — заметил Павел Воля.

Напомним, что Клава Кока – одна из самых раскрученных артистов лейбла. У нее огромная армия поклонников, а песни Клавы Коки с каждым днем становятся все популярнее.