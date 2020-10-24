«Пока свекровь хоронили, Света на мейке»: в Сети обсуждают, почему Бондарчук не пришла на проводы Скобцевой

Визажист Сердар Канбаров, эксперт программы «Перезагрузка» и любимый мастер многих звезд, включая Ксению Бородину, Ксению Собчак, Алену Шишкову и других, регулярно привлекает в качестве моделей на показы знаменитостей. И на этот раз ему позировала Светлана Бондарчук.

Канбаров поделился результатами преображения. Макияж сделал Светлану неузнаваемой, признали многие подписчики. Светская львица выглядит значительно помолодевшей, роскошной и дорогой:

«Огонь! Светлана -красавица», «Самый красивый макияж кот я видела на Светлане», «Огого», «Невероятно», «Модель помолодела лет на 15», «Света-огонь! 30 лет максимум», «Вот так пусть и краситься, очень женственно!», — пишут фолловеры в восхищении.

Однако нашлись и те, кто добавил ложку дегтя. Некоторые обвинили Светлану в том, что бывшая невестка не проводила Ирину Скобцеву, мать бывшего мужа Федора Бондарчука, в последний путь: «Ее не было по похоронах», «Видимо, пока свекровь хоронили, Света на мейке была».

Напомним, Светлана была замужем за режиссером Федором Бондарчуком, но в 2016 году они развелись.