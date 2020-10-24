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«В этом году выпуску 30 лет»: Машков поделился уникальным кадром с юным Янковским

Фотография была сделана в мае 1986 года.

«В этом году выпуску 30 лет»: Машков поделился уникальным кадром с юным Янковским
Владимир Машков. Фото: Globallookpress.com

Актер и режиссер Владимир Машков в Instagram разместил уникальный кадр, который был сделан в далеком 1986 году. На фотографии вместе запечатлены будущие звезды российского кинематографа.

Владимир Машков с однокурсниками
Владимир Машков с однокурсниками. Фото: instagram.com/vladimirmashkov.ru/

«Школа-студия МХАТ. Курс О. П. Табакова, выпуск 1990 год. А в этом году выпуску 30 лет! На фото слева направо: Петр Кудряшов (ГИТИС, курс О. П. Табакова, выпуск 1986 год), Юрий Екимов, Алексей Бурыкин, Владимир Машков, Филипп Янковский. Май 1986 года. Перекур после экзамена по актерскому мастерству».

Владимир Машков

«Какие красавцы все. Мужики одним словом», «Ой, какие деловые. Мощь русского кино», «Янковский какой франт на этой фотографии», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Владимир Машков является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова. Учреждение культуры он возглавил вскоре после смерти своего наставника и учителя. Машков лауреат таких престижных премий, как «ТЭФИ», «Золотой орел» и «Ника».

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