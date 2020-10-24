«Ходченкова прекрасна»: Собчак порассуждала о фильме «Любовь без размера»

Жуналистка Ксения Собчак в Instagram поделилась своим мнением о просмотре картины «Любовь без размера». По ее словам, светскую премьеру она пропустила, но от самого фильма самоизолироваться не стала и просмотрела его дома.

«История честно повеселила. Ходченкова прекрасна, особенно часть про попытки героини увеличить грудь. Мой главный вопрос: зачем? Тем более когда: спи, дура, все у тебя есть». Ксения Собчак

Как отметила телеведущая, лично ей фильм зашел и понравился. По ее словам, это современная интерпретация «Касатки» Алексея Толстого. Она посоветовала всем смотреть картину.

Фильм «Любовь без размера» со Светланой Ходченковой в главной роли рассказывает о девушке Маше, которая поет и танцует у московской звезды. Вскоре ей говорят, что ее грудь больше не подходит по размерам и необходимо ее увеличить. В итоге она вынуждена поехать к подножию Эльбруса. Там главную героиню ждут совершенно необычные приключения.