Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию

73-летнему Арнольду Шварценеггеру сделали операцию на сердце. Актеру было необхоимо установить новый аортальный клапан. Об этом Шварценеггер рассказал в своем микроблоге. По словам артиста, сейчас он чувствует себя фантастически и уже может наслаждаться красотами Кливленда:

«Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан в придачу к моему новому легочному клапану с прошлой операции. Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими потрясающими статуями».

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В комментариях к публикации сын звезды «Терминатора» Патрик Шварценеггер предостерег отца о нежелательности физических нагрузок:

«Пожалуйста, не тренируйся сегодня!».

Поклонники также выразили свое беспокойство здоровьем железного Арни и пожелали ему скорейшего восстановления:

«Арни, будь здоров и не падай духом!», «Мы держим за тебя кулачки! Ты справился!», «Ничто не может убить Терминатора», «Поправляйся скорее, Легенда», — пишут в комментариях.

Аортальный клапан установлен для обеспечения тока крови из левого желудочка сердца в аорту. Его замена необходима для предотвращения тяжелых кардиологических последствий, связанных с нарушением функционирования клапана. К слову, это уже не первая операция на сердце культуриста: последний раз Шварценеггера оперировали год назад, а впервые с этой проблемой артист столкнулся в возрасте 50 лет.