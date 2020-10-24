«Пять городов и три недели съемок»: Ивлеева раскрыла подробности работы над «Орлом и решкой»

Телеведущая Настя Ивлеева в Instagram раскрыла подробности съемок новых выпусков программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница». Как призналась звезда, домой к любимому мужчине она вернется теперь нескоро.

«Доброе утро. Мы всего лишь еще второй город снимаем, а по ощущениям меня как будто уже месяц дома не было. Хотя впереди еще пять городов и три недели съемок! «Орел и Решка». Девчата, каждый понедельник на телеканале «Пятница» в 19:00! Смотрите? Если что, на YouTube уже есть пару выпусков».

Настя Ивлеева

«Лучший сезон», «Ждем с нетерпением каждого выпуска», «Настя, ты просто лучшая. Очень любим смотреть выпуски с вами», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Настя Ивлеева рассказывала, что они с мужем Элджеем привыкли доверять друг другу. В силу профессии они не так часто видятся. Большую часть года звезда проводит за рубежом. При этом пара безумно счастлива вдвоем.