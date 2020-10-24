«Люблю начинать каждый день — вот так»: Каменских прилегла на Потапа ранним утром

Певица Настя Каменских в Instagram разместила проникновенный кадр с любимым мужчиной. На фотографии она прилегла на своего мужа музыканта Потапа. Звезда буквально светится от счастья.

«Мое доброе утро. Люблю начинать каждый день — вот так». Настя Каменских

«Какие вы красивые», «Счастливая семья», «Как же от вас веет теплом и уютом. Счастья вам на долгие годы», «Настя, вы безумно красивая девушка, которой хочется пожелать простого женского счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что рэпер Потап и Настя Каменских неожиданно для многих сыграли свадьбу полтора года назад. Тогда все считали, что этот союз «ненастоящий». Якобы музыканты просто пиарятся на истории со свадьбой. Впрочем, время показывает, что они по-настоящему любят друг друга. На их страничках в социальных сетях регулярно появляются совместные снимки, где пара буквально светится от счастья. Каменских не раз говорила, что хочет ребенка от своего мужа.