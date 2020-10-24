«Зачем это показывать?»: Тимати вызвал гнев подписчиков дорогой обновкой

Рэпер Тимати похвастался в своем Instagram дорогостоящей обновкой — кроссовками стоимостью в два миллиона рублей. Люксовая обувь вызвала у фанатов больше гнева, чем восхищения: артиста гневно раскритиковали в комментариях.

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Поклонников возмутило поведение рэпера: в разгар пандемии многие остались без работы, и демонстрация чрезмерных трат может вызвать лишь раздражение.

Не прошла мимо и бывшая жена Гуфа Айза Долматова. Ведущая выразила негодование в своем микроблоге. Больше всего знаменитость возмутило то, что Тимати похвастался дорогими кроссовками во время голода и безработицы в мире.

«Может, это меня одну цепляет. Но понтоваться дорогущими вещами — разве не тупо? У многих есть классные кросы и сумки. Зачем это показывать всему миру? Либо это меня одну так коробит и раздражает. В мире тотальный голод, безработица. Какие кроссовки за два миллиона?! Алло, Тимати», — написала Айза.

К слову, свой пост рэпер подписал размышлениями о переменах и тяжелом периоде жизни:

«Именно дойдя до тупика во всех отношениях, начинаешь вновь жадно полагаться на первичные инстинкты».

Фанаты предположили, что слова артиста — отсылка в том числе к разводу с Анастасией Решетовой.