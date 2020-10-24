Экс-участник группы «Челси» Архипов появился в шоу «Голос»

Несколько лет Роман жил в США, но недавно вернулся в Россию и решил прийти на Первый канал.

Любимая миллионами девушек группа «Челси» распалась еще десять лет назад. Один из вокалистов Роман Архипов тогда уехал жить в США. Но несколько лет назад вернулся в Россию, а теперь решил принять участие в шоу «Голос». Об этом он рассказал в своем Instagram, опубликовав снимки с проекта.

«Самая лучшая группа поддержки», — подписал серию фото Архипов.

На них была и супруга музыканта – Алиса Огородникова. Она также увлекается музыкой. Прошел ли в проект Архипов, пока не известно. Эту информацию организаторы и участники держат в строгом секрете до выхода проекта в эфир. Однако, стоит отметить, что своим исполнением Роман буквально взорвал зал. На прослушиваниях он решил исполнить культовую песню Love Hurts.