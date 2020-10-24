«Небо и земля»: фанаты не нашли сходства в молодой Алле Пугачевой с ее младшей дочерью

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появились два интересных снимка. На одном из них запечатлена певица в молодости, а на втором ее маленькая дочь.

«Лиза и мама», — гласит подпись под фотографией.

Между тем фанаты посчитали, что Алла Пугачева и Лиза Галкина мало чем похожи. «Очень не похожи», «Дети на Аллу не похожи. Не придумывайте, пожалуйста, что у них одно лицо», «Небо и земля», «Сколько можно обсуждать, похожи они или не похожи? Какая разница вам?» «Лиза прямо очаровашка. Словно какой-то ангелочек», «Это уже давно понятно, что Алла Борисовна им не родная мать».

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Напомним, что наследники в семье Аллы Пугачевой и ее мужа телеведущего и юмориста Максима Галкина появились в 2013 году. В этом году ребята уже пошли в первый класс. Примадонна без ума от своих наследников, которых, как известно, очень сильно любит.