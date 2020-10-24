У Прилучного новый роман?: актер вновь заинтриговал фанатов

Личная жизнь главного «мажора» страны Павла Прилучного в 2020-м просто кипит. Сначала он расстался с Агатой Муцениеце после девяти лет брака. После закрутил роман с другой актрисой – Мирославой Карпович. Но и он, судя по слухам, уже завершился. Теперь же актер вновь заинтриговал фанатов. В своем Instagram он опубликовал фото с бывшей девушкой Ивана Янковского – Верой Панфиловой.

На снимке актеры прижались друг к другу и судя по всему, он был сделан на съемочной площадке. Но любопытные поклонники тут же засыпали актера вопросами, которые остались без ответов. Напомним, что этим летом 29-летняя Панфилова рассталась с Янковским после семи лет отношений.

Недавно некоторые СМИ сообщил, что Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович. После этого актриса решилась на резкую смену имиджа. Она отрезала локоны и перекрасилась в блонд.