«От Меладзе никто не явился»: представитель Кормухиной рассказал о судах из-за «Кукушки»

Как отметила Валерия Рытвина, точку в этой истории пока ставить рано.

Представитель певицы Ольги Кормухиной Валерия Рытвина рассказала о прошедшем очередном судебном заседании по поводу песни «Кукушка» музыканта Виктора Цоя. По ее словам, процесс только в самом разгаре и говорить о его окончании пока не приходится.

«От третьего лица, от Меладзе никто в суд не явился. Но ночью перед процессом на почту истца поступили письменные возражения от якобы юриста Меладзе». Валерия Рытвина

Как отметила Рытвина, в тексте были, в частности, такие слова, как «мифически», чудодейственным образом». По ее словам, в речи юриста Меладзе было много эмоций, но очень мало сказано по существу, что, конечно, ее сильно расстроило. Рытвина добавила, что никаких документов, разрешающих переработку «Кукушки» сторона продюсера так и не смогла предоставить, сообщает «МК».

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Напомним, что Ольга Кормухина утверждает о похищении у нее аранжировки песни «Кукушка» со стороны Полины Гагариной. Последняя спела ее в саунд-треке картины «Битва за Севастополь». Продюсер Константин Меладзе в этой истории привлечен в связи с тем, что стал автором музыки к треку.