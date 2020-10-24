Моргенштерн признался, что рассчитывает победить на премии MTV в номинации «Лучший артист»

Рэпер Моргенштерн поборется за победу на премии MTV в номинации «Лучший артист MTV России». Голосование открыто на официальном сайте организаторов премии. Отметим, что его соперниками стали певцы Клава Кока и Niletto.

Моргенштерн выдвинут на премию с песней Cadillac, Niletto — с клипом «Любимка», а Клава Кока — с композицией «Покинула чат».

Сам Моргенштерн ранее отмечал, что он рассчитывает на победу. Как он сказал, его цель побеждать везде, где он участвует. Рэпер хочет собрать в этом году богатый урожай наград.

Отметим, что не так давно Моргенштерн даже сменил имя. Если раньше он был Алишером, то теперь по паспорту официально Моргенштерн. Как отмечал исполнитель, ему надоели журналисты, которые называют его Моргенштерном. В итоге он все-таки пошел у них на поводу.

Добавим, что рэпер сегодня — одна из самых раскрученных персон в мире шоу-бизнеса. Он приехал покорять столицу из Уфы и смог за короткий промежуток времени добиться успеха.