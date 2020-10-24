«Нет романтичнее, чем девчонка-барабанщица»: Баста рассказал, почему выбрал на «Голосе» пермячку

Рэпер Баста на шоу «Голос», которое идет на Первом канале, взял к себе в команду 22-летнюю пермячку Юлию Лунегову. Девушка покорила его игрой на барабанной установке. При этом она еще и, как выяснилось, прекрасно поет.

«Нет ничего романтичнее, чем девчонка-барабанщица», — заявил Баста.

Надо сказать, что к молодой пермячке повернулись все члены жюри. К примеру, первой это сделала певица Полина Гагарина. Следом присоединились Сергей Шнуров и Валерий Сюткин.

Ранее Юлия Лунегова рассказывала, что первым ее творческие способности разглядел отец. В детстве девушка играла на маминых кастрюлях. Причем у нее это очень ловко получалось. Вскоре отец продал свой мотоцикл и купил девушке барабанную установку, от которой она теперь буквально не отходит. Сама Юлия Лунегова скромно о себе говорит, что она просто радостная и энергичная пермячка, которая хочет заявить о себе при широкой аудитории. Надо отметить, что у нее это уже сейчас неплохо получается.