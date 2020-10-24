Милашка: Нюша показала подросшую дочь от Игоря Сивова

Певица Нюша и Игорь Сивов сыграли свадьбу в 2017 году. А в ноябре следующего года у них родилась дочь. Девочке дали необычное имя – Симба, которое долгое время скрывали от общественности. Как после рассказывала сама артистка, имя было выбрано неслучайно – они с мужем очень любят мультфильм «Король Лев». Накануне Нюша поделилась в своем Instagram снимками подросшей дочери, которой в начале ноября исполнится два года.

«Обожаю милашку Симбу! Какая хорошенькая! Милашка», — писали пользователи Сети.

На днях Нюшу вновь стали поздравлять. Похоже, певица ждет второго ребенка. Правда, пока она никакие комментарии по этому поводу не давала, но фанаты заметили ее округлившийся живот на снимках.