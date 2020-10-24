«Нам очень хорошо»: Подольская и Пресняков с новорожденным на руках записали трогательное видео

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова 22 октября случилось прибавление. На свет родился их второй ребенок, сынок Ванечка. Молодые родители поделились первым кадром с новорожденным буквально из родильной палаты, объявив радостную новость. А накануне они записали видео с младенцем на руках, где обратились к поклонникам.

«Мы всех вас благодарим за поздравления и теплые слова. Нам очень хорошо и отрадно!», — обратилась Наталья.

Пресняков согласился с возлюбленной и добавил: «Да, очень-очень! И вам желаем того же», — поблагодарил певец. При этом молодой отец крепко прижимал к своей груди спящего малыша Ванечку и выглядел абсолютно счастливым.

С появлением сына Пресняков стал многодетным отцом. У музыканта есть 29-летний первенец Никита от брака с Кристиной Орбакайте, и четырехлетний сын Артемий от Натальи Подольской. Пара как-то признавалась, что очень бы хотела дочку. Поэтому не исключено, что на втором сыне звезды не остановятся.