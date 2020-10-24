По стопам Водяновой: Рудковская в шоу «Миллион на мечту» устроила модное дефиле

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская на телеканале ТВ-3 ведет шоу «Миллион на мечту», где вместе с Настасьей Самбурской решает, кто их участников достоит исполнения своего заветного желания. Светская львица появляется на передаче в эффектных и стильных нарядах, но на этот раз у нее получился целый модный показ.

Рудковская сняла видео из студии программы, в котором она устроила настоящее модное дефиле. Сменив множество самых разных нарядов – от коротких ярких платьев и юбок до струящихся макси, чем вызвала восторг многих своих поклонников.

«Во всем, красавица!», «Как классно, что Вы в разнообразных платьях!», «Яна, супер», «Ноги огонь», «Это просто талантливо и красиво!!!!», «Просто сногшибательная леди», «Вы-эталон вкуса ‼️ все, к чему вы прикасаетесь, становится золотым и успешным», — не скупятся на комплименты люди.

Рудковская, к слову, обожает модные наряды. В настоящее время девушка предпочитает стиль Dior и даже выгуливает комплекты, тотально составленные из вещей с монограммами бренда.