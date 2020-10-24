Татьяна Брухунова объяснила, почему, в отличие от Елены Малышевой, ходит в театре в маске

Жена юмориста и сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в Instagram разместила несколько кадров из театра. Вместе с любимым супругом, которому недавно исполнилось 75 лет, она побывала в театре имени Владимира Маяковского. При этом на кадрах она запечатлена в маске.

«Теперь даже для фото маску в театре не снимешь. Но это ничего. Можно и потерпеть. Лишь бы не изоляция».

Татьяна Брухунова

Одна из подписчиц Брухуновой отметила на это: «Елена Малышева ходит в театре без маски и ничего». На это жена Петросяна ответила: «Не считаю возможным нарушать правила, предписанные Роспотребнадзором. Это все ради нашей безопасности».

На этом диалог не закончился. Подписчица продолжила: «Даже если эти правила противоречат Конституции? С каких пор предписания Роспотребнадзора выше федеральных законов? Маски не дают гарантию безопасности, они вредны для здоровья!» Брухунова снова не удержалась: «Я не планирую разводить полемику здесь. Мой выбор — носить маску и беречь себя и окружающих».

Напомним, что Татьяна Брухунова с мужем — частые гости в театрах. Они почти не пропускают новые постановки.