На «Доме-2» не потянули зарплату Степана Меньщикова в 150 тысяч рублей

Шоумен Степан Меньщиков был вынужден покинуть проект «Дом-2» из-за того, что руководители шоу не потянули его зарплату в 150 тысяч рублей. Об этом сообщил один из участников проекта на условиях анонимности. В самое ближайшее время скандальную телестройку ждет оптимизация. Всему виной пандемия, которая вынуждает сокращать расходы.

Отметим, что по официальной версии Меньщиков вместе с женой ушли из «Дома-2» из-за рождения дочери. Якобы они хотят воспитывать ребенка в спокойной обстановке. Однако на самом деле все это далеко не так. Сегодня некоторые участники проекта, которые только пришли на шоу, соглашаются получать в месяц всего 17 тысяч рублей.

Ранее бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов рассказывал, что его звали обратно на проект. Также за 150 тысяч рублей. Тогда он ответил отказом. Впрочем, сейчас за такие деньги уже никого не возьмут, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что скандальная телестройка идет по телевидению уже 16 лет. За это время проект не раз пытались закрыть, но пока он, что называется, живее всех живых.