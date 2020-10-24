Белоснежный камин, шкуры животных: жена Михалкова показала богатый интерьер дома режиссера

Несколько дней назад Никите Михалкову исполнилось 75 лет.

Татьяна Михалкова в Instagram разместила ролик с застолий по случаю 75-летия своего мужа выдающегося режиссера Никиты Михалкова. Вся семья собралась в загородном особняке звезды на Николиной Горе.

Заглянул в гости к Никите Михалкову и его старый друг композитор Эдуард Артемьев. На видео он играет на рояле. Рядом стоит младшая дочь режиссера актриса Надежда Михалкова. Она снимает весь творческий процесс на свой телефон.

При этом можно разглядеть шикарные интерьеры особняка Михалковых. Весь дом в русском стиле отделан натуральным деревом. Видны на стенах дорогие старинные иконы. В гостиной стоит белоснежный камин. На втором этаже на лестнице — шкуры убитых животных. Кроме того, в доме очень много цветов.

Напомним, что несколько дней назад Никита Михалков получил почетную награду от президента страны Владимира Путина. Он был награжден Орденом Труда. Как известно, Михалков уже много лет является председателем Союза кинематографистов России.