«Радости полные штаны»: Слава подарила дочери дорогой автомобиль за пять миллионов рублей

Певица Слава в Instagram разместила ролик, на котором можно увидеть, как она преподносит своей старшей дочери поистине королевский подарок – дорогой автомобиль «Мерседес» за пять миллионов рулей.

«Радости полные штаны. Конечно, мамочка бы больше радовалась, если какой-нибудь любимый человек подарил. Но пока только мамочка. Ты что плачешь? Все, обмывать нельзя». Слава

Ниже звезда сделала подпись: «Первый авто — это очень волнительно! Мой трогательный кот так рад. Помню, я всю ночь наворачивала круги по МКАД на своем первом авто. Обожаю водить! Пусть ваши мечты тоже сбываются».

Напомним, что старшей дочери Славы Александре Морозовой сейчас 21 год, поэтому она уже может спокойно ездить на дорогой машине. Кстати, девушка хочет стать известной певицей в будущем. Сейчас она работает над музыкальным материалом. Мать не раз подчеркивала, что будет во всем помогать своей старшей наследнице.