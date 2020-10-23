«Наследник появится в конце года»: в окружении Топурии заявили о беременности звезды

Солистка группы «А’Студио» уже несколько месяцев интригует общественность своим внешним видом. Кети Топурия публикует на своей странице в Сети то фото плоского живота, то снимки в безразмерных платьях. Недавно в СМИ появилась информация, что грузинская певица родила. В окружении пары эти сведения опровергли. Близкий к семье источник, который не захотел называть свое имя, в беседе с журналистами обнародовал некоторые подробности интимного характера. По его словам, Топурия действительно ждет малыша. И как выяснилось, ребенок должен появиться на свет приблизительно в декабре.

«Кети и Лев уже узнали пол ребенка, они ждут мальчика. Сейчас седьмой месяц беременности, так что наследник у ребят появится в самом конце года», — поделился со «СтарХитом» знакомый пары.

Напомним, что Топурия до знакомства с Львом Деньговым уже была замужем. От экс-возлюбленного она родила дочку Оливию. После развода около года Кети встречалась с бывшим мужем бизнеследи и хип-хоп-исполнительницы Айзы Анохиной — музыкантом Гуфом. Однако их роман не продлился долго, и теперь Топурия готовится стать официальной женой нового избранника.