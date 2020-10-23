«Две принцессы»: Анастасия Костенко запечатлела подросших дочек от Дмитрия Тарасова

Старшей из девочек — Милане — всего два года.

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают двух девочек. Старшей Милане два года, а младшей Еве всего восемь месяцев. В своем Instagram Настя поделилась совместным снимком наследниц, отметив, что они с мужем в восторге от детей.

«Самые невероятные, прекрасные, разные, но горячо любимые две принцессы!» — написала Костенко.

Милана и Ева были в одинаковых комбинезонах, правда, разной цветовой палитры. А вот шапочки и шарфики девочкам подобрали розового оттенка в палитре пастельной пудры. Подписчики Костенко оценили фото сестер.

«Какие лапочки! Милые девочки», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Анастасия Костенко дебютировала на телевидении. Теперь модель ведет программу о хоккее на татарском канале. В данное время семья Тарасова проживает в Казани, где футболист играет за местный «Рубин».