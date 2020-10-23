Стильный оверсайз: Кудрявцева в белом трикотажном костюме позировала в студии

49-летняя Лера Кудрявцева – одна из стильных ведущих на отечественном телевидении. Звезда экрана всегда выглядит безупречно, причем, как правило, наряды она подбирает себе сама. На новом снимке знаменитая блондинка предстала в тотальном белоснежном аутфите – она облачилась в модный трикотажный костюм свободного кроя и объяснила:

«Все знают, что я фанат спортивных костюмов», — отметила теледива.

Кудрявцева даже интерьер выбрала в тон наряду – светлую телестудию. Кстати, подобных костюмов у звездной модницы в гардеробе несколько – и все они ярких оттенков. Подписчики поспешили заметить:

«Удобно, практично! А главное вы в любом наряде красотка! Прям любо -дорого смотреть», «Костюм бомба!», «Лера, красотка костюм супер», «Лера, вы потрясающе красива», «Спортивка вас молодит по полной программе», «Шикарно выглядите. Похудели чуть и очень вам подходит», — заметили многие.

Кудрявцева и свою дочку одевает по последней моде. Маленькой Маше два годика, но в ее гардеробе множество стильных брендовых вещей.