«Спорт, бесконечный голод, электрички»: Асмус поделилась воспоминаниями из детства

Кристина Асмус в детстве занималась спортивной гимнастикой. Причем успела стать кандидатом в мастера спорта. Но творчество взяло верх над спортом и девочка еще в юности решила поступать в театральный. А подтолкнул к этому сериал «Дикий ангел» с Наталией Орейро в главной роли.

Недавно фанаты Кристины поинтересовались, какие детские воспоминания у нее самые яркие.

«С детством у меня ассоциируется спорт. Тренировки по 12 часов в день, 3 часа дороги, взвешивания, бесконечный голод, электрички. Три вокзала, бомжи…» — написала Асмус.

На протяжении последних восьми лет Асмус служит в Московском драматическом театре имени Ермоловой. А летом этого года также стала ведущей реалити-шоу «Золото Геленджика» на ТНТ.