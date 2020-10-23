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«Спорт, бесконечный голод, электрички»: Асмус поделилась воспоминаниями из детства

Актриса профессионально занималась гимнастикой. Но повзрослев, решила стать актрисой.

«Спорт, бесконечный голод, электрички»: Асмус поделилась воспоминаниями из детства
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус в детстве занималась спортивной гимнастикой. Причем успела стать кандидатом в мастера спорта. Но творчество взяло верх над спортом и девочка еще в юности решила поступать в театральный. А подтолкнул к этому сериал «Дикий ангел» с Наталией Орейро в главной роли.

Недавно фанаты Кристины поинтересовались, какие детские воспоминания у нее самые яркие.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Скриншот: instagram.com/asmuskristina

«С детством у меня ассоциируется спорт. Тренировки по 12 часов в день, 3 часа дороги, взвешивания, бесконечный голод, электрички. Три вокзала, бомжи…» — написала Асмус.

На протяжении последних восьми лет Асмус служит в Московском драматическом театре имени Ермоловой. А летом этого года также стала ведущей реалити-шоу «Золото Геленджика» на ТНТ.

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