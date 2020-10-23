Ах, эта свадьба: Тата Бондарчук тайно вышла замуж

Экс-супруга Сергея Бондарчука — Тата — вновь предстала в образе невесты. Избранником девушки стал музыкант Филипп Фролов. Свадебная церемония прошла без посторонних глаз. Судя по всему, влюбленные решили не афишировать это важное событие, однако репортеры все равно узнали некоторые подробности, компетентно сообщает «СтарХит».

Напомним, что Тата и Сергей Бондарчук расстались зимой 2019 года после семи лет брака. Некоторое время назад Тата рассказывала своим подписчикам, что 2018 год был для нее очень сложным. Развод пары стал грустной новостью для фанатов. Тем не менее Сергей и Тата смогли сохранить дружеские отношения. В этом году они отправили старшую дочь Маргариту в первый класс.

Напомним, что летом этого года замуж вышла звездная мама Сергея — Светлана Бондарчук. Избранником 51-летней блондинки стал дизайнер Сергей Харченко. По этому случаю манекенщица устроила грандиозное торжество, на котором веселился весь столичный бомонд. Надо ли говорить, что Светлана сменила два платья: первое классическое одеяние было подобрано для росписи в ЗАГСе, а второе — более откровенное и пикантное — для вечеринки. Образ модели дополнила белоснежная фата. Создавалось впечатление, что этот брак для Бондарчук первый. И в это можно было бы поверить, если бы на торжестве по случаю замужества звездной мамы не появился старший сын Светланы — Сергей.