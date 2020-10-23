«Дени с Клавочкой»: сын и дочь Орбакайте «показали зубки» на милом семейном фото

Фанаты пришли в полный восторг от того, как выглядят внуки Примадонны.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады в Instagram появился забавный снимок ее внуков — детей Кристины Орбакайте — Клавы Земцовой и Дени Байсарова. Отпрыски звезды на кадре мило «показали зубки». При этом Дени держит младшую сестренку на руках. Судя по всему, снимок был сделан несколько лет назад.

«Дени и Клавочка», — гласит подпись.

«У Кристины замечательные дети. Счастья им всем», «Какие они хорошенькие. Просто красавчики», «И Дени, и Клавочка просто прекрасны. Мы верим, что все у них в этой жизни сложится хорошо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. Причем все от разных мужчин. При этом замуж она официально вышла только за отца Клавы бизнесмена Михаила Земцова. Семья последние годы живет в Майами, где Клавочка посещает местную школу. Кстати, сама Орбакайте из-за работы в России достаточно частый гость. Она задействована в спектаклях театра «Современник» вместе с возлюбленным Саши Савельевой — Кириллом Сафоновым.