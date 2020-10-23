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Николаев с младшей дочкой «отправили» шарики в Майами старшей наследнице композитора

Певец поделился забавным кадром в социальных сетях.

Николаев с младшей дочкой «отправили» шарики в Майами старшей наследнице композитора
Игорь Николаев. Фото: Globallookpress.com

Композитор Игорь Николаев в Instagram разместил забавный ролик, в котором самое непосредственное участие приняли его дочери от разных жен. В начале записи он с младшей наследницей Вероникой запускает шарики в небо.

«О, наконец-то полетели наши шарики», — кричит Николаев.

Далее на кадрах можно увидеть его старшую наследницу, которая «поймала» презент от младшей пятилетней сестры. «Вероника, папа. Спасибо вам за такие прекрасные шарики. Они ко мне прилетели», — говорит Юлия.

«Вероничка отправила своей любимой старшей сестре Юле шарики по небу из Москвы в Майами — и они долетели!»

Игорь Николаев

Напомним, что старшая дочь звезды Юлия, которой уже 42 года, на постоянной основе живет в США. В Америке она и работает. Сам Игорь Николаев с женой певицей Юлией Проскуряковой обитает большую часть года в России. Сейчас из-за пандемии он не может спокойно летать в Америку, где у него, надо сказать, тоже есть дом.

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