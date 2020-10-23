Бузова в коротеньком платье и сексуальных трусиках со сцены прыгнула в толпу фанатов

Поп-принцесса, как ее некоторые называют, побывала в клубе.

Певица Ольга Бузова посетила один из московских клубов. Стоит отметить, что разгоряченная публика принимала теледиву на ура. Еще перед появлением звезды на сцене, завсегдатаи заведения активно употребляли алкогольные напитки и скандировали: «Оля, выходи!».

Звезда появилась перед взыскательной публикой только в половине четвертого утра. Она была в коротеньком платье, под которым можно было без проблем рассмотреть ее сексуальные трусики. Вскоре поющая телеведущая затянула один из своих хитов и фанаты, собравшиеся в клубе, активно ей подпевали.

В завершении своего блистательного выступления Ольга неожиданно прыгнула в толпу. Разумеется, приземлилась возлюбленная Давида Манукяна не на пол, как ожидали злопыхатели. Ее успели поймать верные почитатели. Многим посчастливилось ощупать звездное тело артистки. При этом исполнительница не слишком активно сопротивлялась. Она лишь кричала: «Я вас люблю!».

Впрочем, без ложки дегтя на выступлении не обошлось. Часть из поклонников певицы посчитали, что исполнительница была пьяна. Разразился чудовищный скандал. Пока Бузова с комментариями по этому поводу не выступала, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Ольга Бузова всегда называет своих поклонников «Мои люди». Она ценит каждого из них, независимо от взглядов и личных суждений.