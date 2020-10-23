Шифрин нашел в архивах снимок юного Галкина до его отношений с Пугачевой

В те годы юморист только начинал делать первые шаги к славе.

Юморист Ефим Шифрин в Instagram разместил снимок, на котором можно увидеть совсем еще юного телеведущего Максима Галкина, а также артиста Анатолия Трушкина, которого несколько месяцев скоропостижно ушел из жизни.

«Из альбома Славы Гурецкого», — подписал сатирик фотографию.

«Какие вы все здесь молодые. Кажется, что это все было совсем недавно», «Господи, Трушкина уже нет, но в памяти он останется навсегда», «Какое древнее фото. У Максима Галкина даже еще кожаного ремня нет. Хочу вам сделать комплимент, Ефим. Вы на кадре импозантный мужчина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Галкин сейчас счастлив в браке с певицей Аллой Пугачевой. Их первая встреча произошла в начале двухтысячных годов. Причем Галкина с будущей женой познакомил поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров. Тогда он, конечно, не знал, чем все обернется. В 2005 году музыкант развелся с Примадонной и вскоре она вышла замуж за Галкина. В 2013 году у пары появились дети – двойняшки Лиза и Гарри.