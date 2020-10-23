Дочь Николая Фоменко и Марии Голубкиной оказалась в больнице под капельницами

Дочь телеведущего и музыканта Николая Фоменко от актрисы Марии Голубкиной 21-летняя Анастасия в Instagram поделилась фотографией с больничной койки. Девушка угодила под капельницы.

Анастасию стали спрашивать друзья, что с ней произошло. Она сразу отмела версию, что подхватила коронавирус. Как отметила дочь Николая Фоменко, 2020 год складывается для нее не лучшим образом. Она хочет, чтобы он скорее закончился.

Ранее стало известно, что дочь Николая Фоменко и Марии Голубкиной закрутила роман с англичанином. Не исключено, что скоро у девушки свадьба с видным британцем. В свое время Анастасия Фоменко училась на режиссера в Лондоне. Скорее всего, там-то она и познакомилась с иностранцем, в которого влюбилась.

Добавим, что у Фоменко и Голубкиной, которые были в браке 13 лет, есть также сын Иван. Своей сестренки он на пять лет моложе. При этом известно, что молодой человек также получает образование за рубежом. На этом настоял звездный отец.