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«Он отдыхал со мной душой»: Сенчукова вспомнила, как уводила Рыбина от второй жены и дочери

По словам певицы, сначала они не думали, что будут вместе.

«Он отдыхал со мной душой»: Сенчукова вспомнила, как уводила Рыбина от второй жены и дочери
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Globallookpress.com

Певица Наталья Сенчукова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что увела солиста группы «Дюна» у его второй жены Елены. Причем у музыканта уже был ребенок — дочь Маша.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он подошел ко мне на концерте в «Олимпийском». Я его даже не узнала. Он в кепочке, в рваных ботиночках, обмотанных пластырем. И только, когда объявили Дюна», я вспомнила, что были такие ребята. Я ему сразу понравилась. Причем я увидела, что у него есть подтанцовка. Захотела танцевать у него. Я не думала, что мы будем вместе. Он был добрый, веселый».

Наталья Сенчукова

Сенчукова отметила, что Рыбин во время знакомства с ней был женат. «Он честный, сразу говорит, если ему человек нравится. Но мы свадьбу сыграли только через восемь лет. Он не хотел обижать предыдущую жену. Я пыталась уходить от него, но расстаться не получалось. Мы просто жили одним днем. Мы быстро поняли, что это что-то серьезное, а не просто увлечение. Он отдыхал со мной душой, и я не капала ему на мозги по поводу предыдущей жены», — сказала Сенчукова.

Напомним, что Рыбин и Сенчукова вместе уже много лет. В 1999 году у них родился сын Василий.

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