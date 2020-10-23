«Говорит, что я садист»: Валерия получила травму ноги во время отдыха в Дубае

Звездная пара Валерия и Иосиф Пригожин уже неделю отдыхают на побережье Персидского залива в Арабских Эмиратах. Свой отпуск знаменитости перенесли на осень из-за пандемии коронавируса, и теперь, соблюдая все меры предосторожности, наслаждаются летом в Дубае.

Певица и продюсер регулярно делятся новостями с отдыха в своих аккаунтах в Instagram. И накануне у Пригожина появилось встревожившее многих фанатов сообщение о том, что Валерия получила травму.

«Небольшая спортивная травма, — объясняет Пригожин под видеороликом. И признается: «Валерия говорит, что я садист. Весь день провели то на консультациях, то на МРТ, то на уколах».

На видеокадрах, которыми поделился Пригожин, Валерии делают укол в коленный сустав. Что именно произошло с ногой звезды, продюсер не уточнил. Поклонники пожелали скорейшего выздоровления певице и попросили Иосифа держать их в курсе событий.