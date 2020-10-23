«Руководство зовет обратно»: Саша Черно боится сорваться и вернуться на «Дом-2»

Как отметила звезда проекта, у нее освободилось много времени.

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Саша Черно заявила, что еще может вернуться обратно на скандальную телестройку. По ее словам, сотрудники проекта, а также некоторые ведущие постоянно шлют ей сообщения.

«Руководство зовет, естественно, обратно. Мне главное момент переждать, чтобы не сорваться обратно. Минусы ухода: живешь без режима, не понимаешь, что к чему. Тут привык: проснулся, привел себя в порядок, завтрак, разговоры, в общий дом, шоу, лобное. В перерыве между этим всем занимаешься лялей. Помыть, памперс переодеть, покормить, читать, петь, заниматься с ним». Саша Черно

Как отметила Саша Черно, сейчас у нее масса свободного времени, и она места себе не находит. Она привыкла жить в бешеном ритме, а сейчас наступила размеренная жизнь. Сама она старается в сложившейся ситуации не унывать. Звезда уверена, что рано или поздно осенняя депрессия ее покинет.

Напомним, что Саша Черно не так давно родила сына Стефана своему мужу Иосифу Оганесяну. Относительно недавно они приняли решение уйти из «Дома-2» и сосредоточиться на воспитании ребенка.